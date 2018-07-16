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الإثنين، 16 يوليه 2018 09:11 م
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صور.. منتخب فرنسا يحيى آلاف الجماهير بالشانزليزيه بعد تتويجه بكأس العالم

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:39 م
صور.. منتخب فرنسا يحيى آلاف الجماهير بالشانزليزيه بعد تتويجه بكأس العالم منتخب فرنسا
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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اتجه منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الاثنين إلى جادة الشانزليزيه فى العاصمة "باريس"؛ لتحية الآلاف من الفرنسيين الذين احتشدوا للاحتفال به وذلك عقب وصوله منذ قليل إلى العاصمة الفرنسية قادما من روسيا، بعد تحقيق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتم تزيين الشانزليزيه بالإعلام الفرنسية لاستقبال نجوم منتخب فرنسا؛ وذلك امتدادا للاحتفالات التى تشهدها البلاد.
وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل قد استقبلت بعثة المنتخب بمطار شارل ديجول بباريس حيث تم بسط سجادة حمراء بهذه المناسبة وسط تواجد كثيف لوسائل الإعلام.


وقامت قوات الإطفاء بالمطار بإطلاق خراطيم المياه صوب الطائرة بعد أن حطت فى إطار ما يسمى بـ "واتر ساليوت" أى التحية بالمياه.


وتتوجه بعثة المنتخب بعد ذلك إلى قصر الإليزيه لحضور حفل الاستقبال الذى يقيمه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على شرف اللاعبين وأعضاء البعثة بحضور أكثر من 300 شخصية رياضية وألف شاب.


وكانت وسائل الإعلام الفرنسية كشفت عن اعتزام الرئيس ماكرون منح نجوم المنتخب وسام "جوقة الشرف" فى الأيام المقبلة.

المنتخب الفرنسى يحيى الجماهير
المنتخب الفرنسى يحيى الجماهير

 

تشديد أمنى
تشديد أمنى

 

منتب فرنسا يحيى الجماهير
منتب فرنسا يحيى الجماهير

 

منتخب فرنسا على أتوبيس مفتوح
منتخب فرنسا على أتوبيس مفتوح

 

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

 


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