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الإثنين، 16 يوليه 2018 11:57 ص
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صور.. رئيس مدينة اسنا يحيل 31 موظف للشئون القانونية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:18 ص
صور.. رئيس مدينة اسنا يحيل 31 موظف للشئون القانونية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الاقصر، وحدة صحة النمسا، ومركز شباب السلام، ومستشفي اسنا المركزي، ومقر الحملة الميكانيكية بالمدينة، للاطمئنان علي سير العمل وتواجد العاملين بمقر عملهم خلال ساعات العمل الرسمية.

وأحال رئيس المركز خلال جولته 31 موظفا الي الشئون القانونية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم، ورافق رئيس المركز خلال جولته، أعضاء التفتيش المالي والاداري بمركز اسنا، يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الاقصر محمد بدر، بمتابعة حسن سير العمل بالمنشآت الخدمية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

رئيس مدينة يحيل 31 موظف للشئون القانونية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم
رئيس مدينة يحيل 31 موظف للشئون القانونية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم

 

جانب من جولات رئيس مدينة اسنا
جانب من جولات رئيس مدينة اسنا

 

رئيس المدينة خلال تفقد الوحدات الصحية ومستشفي اسنا
رئيس المدينة خلال تفقد الوحدات الصحية ومستشفي اسنا

 


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