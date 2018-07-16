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صور.. إعدام 28 طن أرز غير صالح للاستهلاك الأدمى بمركز جهينة بسوهاج

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:46 ص
صور.. إعدام 28 طن أرز غير صالح للاستهلاك الأدمى بمركز جهينة بسوهاج أعدم الأرز الغير صالح للاستهلاك الأدمى بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز مدينة جهينة، قامت بإعدام 28 طن أرز لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدامى،وذلك بالتنسيق مع الصحة والتموين، ومركز شرطة جهينة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من الجهات المختصة، يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضبط السلع والمواد الغذائية الغير صالحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة،إن الوحدة المحلية قامت بالاشتراك مع الإدارة الصحية وإدارة التموين، وقوة من مركز شرطة جهينة، بتنفيذ قرار النيابة العامة وبحضور مفتشى الأغذية، ومسئولى البيئة بالإدارة الصحية، ومفتشى التموين، حيث تم إعدام 1400 باكته أرز بكل باكته 20 كيس بإجمالى 28 طن أرز،وذلك لإنها غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2244، لزيادة العدد الكلى للفطريات والخمائر، وتم النقل بسيارات الوحدة المحلية إلى الظهير الصحراوى بالجبل الغربى بدائرة مركز جهينة، وتم تفريغ الأكياس والرش بمادة مطهرة، وحفر حفرة عميقة بلودر الوحدة المحلية، وتم الردم بالرمال بطريقة صحية وأمنة للحفاظ على صحة المواطن .

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية ومديرية الصحة ومديرية التموين، بضرورة الحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة الأسواق، وضبط المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بجميع قرى ومدن المحافظة، وحماية المواطنين .

اعدام 28 طن ارز بجهينة (1)
اعدام 28 طن ارز بجهينة 

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (4)
اعدام 28 طن ارز بجهينة

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (5)
اعدام 28 طن ارز بجهينة

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (7)
اعدام 28 طن ارز بجهينة

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (8)
اعدام 28 طن ارز بجهينة

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (9)
اعدام 28 طن ارز بجهينة

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (10)
اعدام 28 طن ارز بجهينة

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (12)
اعدام 28 طن ارز بجهينة

اعدام 28 طن ارز بجهينة (16)

اعدام 28 طن ارز بجهينة 

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (17)
اعدام 28 طن ارز بجهينة 

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (18)
اعدام 28 طن ارز بجهينة 

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (19)
اعدام 28 طن ارز بجهينة 

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (20)
اعدام 28 طن ارز بجهينة 

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (22)
اعدام 28 طن ارز بجهينة 

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (23)
اعدام 28 طن ارز بجهينة (23)

 

اعدام 28 طن ارز بجهينة (24)
اعدام 28 طن ارز بجهينة 

 


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