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صور..إجراءات أمنية مشددة فى فنلندا قبيل لقاء ترامب وبوتين

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:39 ص
صور..إجراءات أمنية مشددة فى فنلندا قبيل لقاء ترامب وبوتين إجراءات أمنية مشددة فى فنلندا
كتب محمد سعودى – تصوير (أ ف ب- رويترز)
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شهدت عاصمة فنلندا "هلسنكى"، إجراءات أمنية مشددة، اليوم الاثنين، قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وانتشر رجال الأمن والشرطة فى شوارع العاصمة الفنلندية، قرب القصر الرئاسى الفنلندى، وذلك بعد ساعات من انطلاق مظاهرة احتجاجية ضد سياسات ترامب، فى هلسنكى.

 ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بين الرئيسين الروسى والأمريكي، الذى سيعقد فى القصر الرئاسى وسط هلسنكي، فى الساعة الواحدة بعد ظهر الاثنين (بتوقيت موسكو).

وكانت موسكو وواشنطن حددتا أجندة المحادثات بين الزعيمين اللذين التقيا قبل ذلك فقط على هامش مناسبتين دوليتين هما قمة "مجموعة العشرين" فى هامبورغ فى يوليو 2017، وقمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى فى مدينة دانانغ الفيتنامية، فى نوفمبر من العام نفسه.

إجراءات أمنية مشددة فى فنلندا قبيل لقاء ترامب وبوتين
إجراءات أمنية مشددة فى فنلندا قبيل لقاء ترامب وبوتين

 

استنفار أمنى
استنفار أمنى

 

الأعلام ترفرف فى هلسنكى
الأعلام ترفرف فى هلسنكى

 

الشرطة فى فنلندا
الشرطة فى فنلندا

 

عاصمة فنلندا
عاصمة فنلندا

 

انتشار الأمن
انتشار الأمن

 

جانب من الاستنفار الأمنى
جانب من الاستنفار الأمنى

 

رجل شرطة
رجل شرطة

 

شرطى
شرطى

 

عاصمة فنلندا تتزين لاستقبال بوتين وترامب
عاصمة فنلندا تتزين لاستقبال بوتين وترامب

 

 


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