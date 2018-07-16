صور.. أهالى قرية ميت الليث بالغربية يشكون من نقص مياه الرى وجفاف الترع

الغربيه محمد طارق

شكا عدد من المزارعين بقرية ميت الليث التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بسبب نقص مياه الرى بالترعة الرئيسية لرى أراضى القرية والقرى المجاورة، مما يشكل خطورة كبيرة قد تؤدى إلى بوار تلك الأراضى.

وقال عمرو السقا أحد المزارعين، إن معظم الزراعات بأراضى القرية والقرى المجاورة لم يكتمل نموه وأصبح تالفا بسبب عدم رى الأراضى بسبب نقص المياه بالترعة، وهذه الزراعات هى مصدر الرزق الوحيد بالنسبة "للمزارع" الذى يواجه معاناة كبيرة تهدد بتلف محاصيله وبوار تلك الأراضى.

وأضاف أن المزارعين أرسلوا شكوى جماعية إلى وزارة الرى ومديرية الرى بالغربية، للعمل على إيجاد حل للمشكلة التى أصبحت أزمة خطيرة يعانى منها الآلاف من المزارعين والتى تهدد زراعاتهم وبوار مساحات كبيرة من الأفدنة.

وأشار محمد عيد أحد المزارعين أن انخفاض منسوب مياه رى الأراضى الزراعية بقرية ميت الليث، يشكل خطورة كبيرة قد تؤدى إلى بوار هذه الأراضى والتى تعد هى مصدر الرزق الوحيد للمزارع فضلا عن الزراعات التى تنتج منها ويستفيد منها باقى المواطنين، موضحا أن هذه الترعة تروى وتغزى الآلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية وبسبب ضعف ضخ المياه أصبحت المحاصيل معرضة للتلف.

من جانبه صرح المهندس إبراهيم محمد راضى وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية فى تصريح لـ"اليوم السابع" بأن إدارة رى السنطة برئاسة المهندسة تهانى حاكم تقوم بفتح بوابات ترع الدور الرسمى للرى 5 أيام كل 15 يوما لسد احتياجات الأراضى وذلك بناء على جدول المناوبات القادم من الوزارة، مضيفا أن إدارة رى السنطة قامت بإضافة يومين إلى 5 أيام لسد احتياجات اراضى ميت الليث والقرى المجاورة.



تجفف المياه



تجفف مياه الري