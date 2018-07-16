شركة مياه القناه تنهى إصلاح وصيانة محبس بالقصاصين الجديدة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة للمحبس الرئيسى بخزان مياه الدوايده بمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وتم ضخ المياه وإنتظامها، وذلك بعد التواصل مع قاطني المناطق المرتفعة بمنطقة العزازي بالدواويس.

وأشارعزب فى بيان له اليوم إلى أن منطقة الدوايدة أنقطعت عنها المياه لمدة 6 ساعات متواصلة نظرا لتهالك المحبس الرئيسى والذى أدى إلى ضعف المياه وإنقطاعها فى بعض الأوقات وتكرار شكوى المواطنين بانقطاع وضعف المياه بمدينة القصاصين الجديدة، برأيمن ترعة الإسماعيلية حتي السبع آبار، وبعد الإصلاح وصيانة المحبس، أنتهت شكاوى المواطنين تماما، وعادت المياه إلى طبيعتها .