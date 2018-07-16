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سقوط متهم بالنصب على مواطنين بحجة تسفيرهم للخارج فى الغربية

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:11 ص
سقوط متهم بالنصب على مواطنين بحجة تسفيرهم للخارج فى الغربية حبس - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز زفتى، من ضبط نصاب استولى على أموال من مواطنين بحجة تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم.

 

كانت بلاغات قد تعددت أمام العميد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تتهم "مجدى ع ع ج"، 50 سنة، حاصل على معهد فنى صحى، ومقيم قرية نهطاى، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج.

 

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بالواقعة وتعهد برد المبلغ، تحرر المحضر رقم 11888 جنح مركز زفتى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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