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سفير السودان بالقاهرة: الرئيس السيسي يزور الخرطوم الخميس المقبل

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:03 م
سفير السودان بالقاهرة: الرئيس السيسي يزور الخرطوم الخميس المقبل عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى مصر
كتبت أسماء نصار
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أكد السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتوجه الخميس المقبل إلى السودان فى زيارة تستغرق يومين، وهى الزيارة الأولى له للخرطوم بعد إعادة انتخابه مؤخرا لولاية ثانية.
 
وأضاف عبد الحليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة تتميز بأهميتها توقيتا ومضمونا، وإنها تأتى فى إطار التواصل المستمر بين قيادتى البلدين وتأتى ردًا أيضًا على الزيارة التى قام بها البشير للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية.
 
وقال عبد الحليم، إن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، وأنها تضاف لسلسلة الزيارات، واللقاءات العديدة التى تمت بين الرئيسين، مشيرا إلى أن القمة السودانية المصرية ستعنى باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها فى كافة المجالات، وسوف يقف الرئيسان على سير ونتائج الاجتماعات العديدة لآليات التعاون الثنائى، التى شهدتها الفترة الماضية منذ عقد اجتماع الرئيسين باديس أبابا على هامش القمة الإفريقية مؤخرًا مرورًا بزيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيرى الخارجية ومديرى المخابرات فى البلدين بالتكليفات الصادرة اليها وغيرها من آليات التعاون المشترك وصولا إلى اجتماعات لجنة التعاون العليا برئاسة الرئيسين، والتى ستستضيفها الخرطوم أيضًا فى أكتوبر المقبل.
 
وأوضح عبد الحليم، أن القمة السودانية المصرية ستتبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية فى المنطقة والإقليم وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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الصحف السودانية: الرئيس السيسي يزور الخرطوم الخميس المقبل

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