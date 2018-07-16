رفع الجلسة العامة.. وعبد العال للنواب: غدا التصويت على قانون معاشات الوزراء

كتب ـ هشام عبد الجليل

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود البرلمان للانعقاد فى تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء.

وناشد "عبد العال"، النواب بضرورة حضور جلسة الغد للتصويت على مشروع قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم لحساب قواعد معاشاتهم.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الغد، أيضا مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس.

وكان مجلس النواب وافق فى الجلسة العامة اليوم الإثنين، على عدد من مشاريع القوانين نهائيا أبرزخها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وتعديل أحكام قانون الشرطة، وإنشاء الصندوق المصرى، وتعديل الضرائب، دخول واقامة الأجانب فى مصر، ومعاملة بعض قادة القوات المسلحة.