رئيس جامعة دمنهور يتفقد بدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تابع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات، وتسجيل رغباتهم، حيث بدأت اليوم الشريحة الأولى للمرحلة الأولى بمقر كليتى الطب بيطرى والتربية.

كما تفقد رئيس جامعة دمنهور، قاعات التسجيل وتأكد من جاهزيتها للعمل، وكذا توافر جميع الامكانيات لسهولة التسجيل.

وأشار صالح إلى أن التنسيق من خلال التسجيل الإلكترونى تعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب، وكذلك تعطى الفرصة الكاملة لمشاركه أولياء الأمور لأبناءهم، ما يعطى فرصة أكبر لكتابة الرغبات بطريقة صحيحة، معبرة عن رغباتهم.

ووجه الدكتور عبيد صالح، بتقديم وتوفير كل سبل الدعم للطلاب، والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، كما حث الطلاب على التروى والتركيز وتحري الدقة قبل كتابة الرغبات.

رافق رئيس الجامعة فى الزيارة، الدكتور جمال عمران عميد كلية الصيدلة، ومفوض رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نبيل محمد بكير القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة غادة غتورى عميد كلية تربية، والدكتور أحمد نصر الخمارى المدير التنفيذي لوحده إدارة مشروعات التطوير، والدكتور أحمد رجب البستاوي المدير التنفيذى لوحدة الخدمات الالكترونية، والدكتور أحمد نور الدين نائب المدير للخدمات الإلكترونية.