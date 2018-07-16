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رئيس الأركان السودانى يؤكد التزام الجيش بوقف إطلاق النار

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:05 ص
رئيس الأركان السودانى يؤكد التزام الجيش بوقف إطلاق النار القوات السودانية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أكد رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار، الذى جدده الرئيس عمر البشير، حتى نهاية العام الجاري، مشددا على جاهزية القوات لردع المنفلتين الذين يحاولون النيل من أمن الوطن والمواطنين.

وأشار الماحي، فى كلمته خلال احتفال هيئة التفتيش العسكرى بافتتاح دورة التفتيش العسكرى والتخطيط الاستراتيجى رقم (3)، إلى عزم رئاسة الأركان المشتركة على مواصلة العمل لاستكمال مشروع إعادة البناء والتحديث للقوات المسلحة وفق منهج متجدد يتماشى مع عظم التحديات الماثلة.

وأشاد الماحي، بالأدوار التى ظلت تضطلع بها هيئة التفتيش العسكرى فى ضبط الأداء وتحقيق الكفاءة والجودة الشاملة فى القوات المسلحة، داعيا الدارسين للاستفادة من هذه الدورة كفرصة لتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات والتجارب القيادية، مشيرا إلى أن التفتيش العسكرى هو النهج الفاعل لقياس وتحسين الأداء والرقابة الذاتية والإصلاح.

من جانبه، أشار المفتش العام، الفريق السر حسين بشير، إلى ضرورة الالتزام بممسكات الاحترافية فى العمل العسكري، وإبراز دور التفتيش والتخطيط فى تحسين الأداء، مؤكدا فاعلية هذه الدورة فى إثراء المعرفة لدى القادة فى هذا المجال.

 


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رئيس الأركان السودانى

وقف إطلاق النار

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