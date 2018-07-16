خطوة بخطوة.. تعرف على مراحل التقديم لكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي دينا الحسيني

أكدت أكاديمية الشرطة أن مراحل التقديم للأكاديمية تكون عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات "المقاس – القوام – الطبى والنفسى – الرياضى – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبى"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطـول، فضلاً عن اختبار القوام: "الوزن المثالى: طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ".

ويخضع الطالب للاختبار النفسى بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيين، كما يخضع للاختبار الرياضي "اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجرى والوثب والبطن والعقلة، والسباحة.."، وهناك اختبار القدرات عبارة عن مجموعة من المعلومات العامة :" ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية – "، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة فى طالب الكلية، ويخضع الطالب لكشف الهيئة عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع، ويخضع للكشف الطبى المتقدم عبارة مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل "تحاليل مخدرات وفيروسات".