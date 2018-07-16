video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:17 ص
حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.

 
وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات على الطرق برسائة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بعمل الأسبوع المرورى تحت مسمى القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1066 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

الطرق السريعة

اخبار مصر

مخالفات مرورية

الحوادث




لا تفوتك
صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة