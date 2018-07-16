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حبس ربة منزل حاولت تصدير 36 ألف قرص كبتاجون لدولة عربية 4 أيام

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:30 ص
حبس ربة منزل حاولت تصدير 36 ألف قرص كبتاجون لدولة عربية 4 أيام أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات ، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإعداد شحنة من العقاقير المخدرة وإخفائها بتجاويف سرية داخل صناديق خشبية لتصديرها لإحدى الدول العربية من خلال إحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى ، كما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول نشاطها الإجرامي.

 

كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام المدعوة "فوزية . م . ع" – مواليد 1977 – بدون عمل ، بإعداد شحنة من العقاقير المخدرة أخفتها بتجاويف سرية داخل صناديق خشبية لتصديرها لإحدى الدول العربية من خلال إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائن مقرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة وذلك دون علم الشركة أو العاملين بها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة حال تواجدها بمقر الشركة لإنهاء إجراءات تصدير الشحنة وبتفتيش الشحنة تم ضبط ( عدد 36500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر )، وبمواجهتها إعترفت بمحاولتها تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة لخارج البلاد لأحد عملائها، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بما تقدم.

 


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