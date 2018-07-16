تعرف على تفاصيل قانون إنشاء مجلس قومى لرعاية أطفال الشوارع قبل مناقشته بالبرلمان

كتبت إيمان على

تستعد لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية، والمقدم من النائب حسين غيته، بشكل موسع وبحضور كل المعنيين بهذا الشأن يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب دراسة أخيرة للمركز القومى للبحوث الجنائية، فإن عدد أطفال الشوارع فى مصر يصل لما يقرب من 16 ألفًا، طبقًا لآخر مسح شامل قام به المركز اعتمادًا على لجان شٌكلت على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات متعددة، منها المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز ما جاء بمشروع القانون:

- إنشاء هيئة مستقلة تدعى "المجلس القومى لرعاية الأيتام المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية".

- يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

- يهدف إلى رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا فى ظروف اجتماعية قاسية .

- يختص المجلس بإصدار القرارات المنظمة لعمله، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

- كما يختص بوضع سياسات لمكافحة ظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا فى ظروف اجتماعية قاسية

- الاهتمام برعاية الأطفال مجهولى النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما والأطفال الضالون الذى لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد ابويه.

- يعمل المجلس على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال الرعاية.

- الإشراف على كل دور رعاية تخص الأطفال المخاطبين بهذا القانون.