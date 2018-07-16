video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على تفاصيل قانون إنشاء مجلس قومى لرعاية أطفال الشوارع قبل مناقشته بالبرلمان

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:30 ص
تعرف على تفاصيل قانون إنشاء مجلس قومى لرعاية أطفال الشوارع قبل مناقشته بالبرلمان النائب حسين غيته
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

تستعد لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية، والمقدم من النائب حسين غيته، بشكل موسع وبحضور كل المعنيين بهذا الشأن يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب دراسة أخيرة للمركز القومى للبحوث الجنائية، فإن عدد أطفال الشوارع فى مصر يصل لما يقرب من 16 ألفًا، طبقًا لآخر مسح شامل قام به المركز اعتمادًا على لجان شٌكلت على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات متعددة، منها المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز ما جاء بمشروع القانون:

- إنشاء هيئة مستقلة تدعى "المجلس القومى لرعاية الأيتام المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية".

- يتمتع  المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

- يهدف إلى رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا فى ظروف اجتماعية قاسية .

- يختص المجلس بإصدار القرارات المنظمة لعمله، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

- كما يختص بوضع سياسات لمكافحة ظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا فى ظروف اجتماعية قاسية

- الاهتمام برعاية الأطفال مجهولى النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما والأطفال الضالون الذى لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد ابويه.

-  يعمل المجلس على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال الرعاية.

- الإشراف على كل دور رعاية تخص الأطفال المخاطبين بهذا القانون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب حسين غيتة يتمسك بقانون "القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع"

النائب حسين غيتة ينتقد عدم حصول العاملين بقطاع الكهرباء على علاوة الغلاء

اخبار السياسه

اخبار مصر اليوم

مصطفى مدبولى

الحكومه

البرلمان

السيسى

اطفال الشوارع




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة