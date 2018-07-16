ترامب يصل القصر الرئاسى بفنلندا استعدادا لبدء القمة الأمريكية الروسية

كتب سمير حسنى

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى القصر الرئاسى الأصفر، بالعاصمة الفلندية هلسنكى، استعدادً لبدء القمة المرتقبة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وشهدت عاصمة فنلندا "هلسنكى"، إجراءات أمنية مشددة، اليوم الاثنين، قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وانتشر رجال الأمن والشرطة فى شوارع العاصمة الفنلندية، قرب القصر الرئاسى الفنلندى، وذلك بعد ساعات من انطلاق مظاهرة احتجاجية ضد سياسات ترامب، فى هلسنكى.