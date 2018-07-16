ترامب: اجتماعى مع بوتين اليوم سيمضى بشكل جيد

هلسنكى(أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن اقتناعه بأن اجتماعه المرتقب مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى العاصمة الفنلندية هلسنكى فى وقت لاحق اليوم الاثنين سيمضى بشكل جيد.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية أن ترامب شكر رئيس فنلندا ساولى نينيستو على استضافته للقمة الأمريكية - الروسية، وذلك على مأدبة إفطار أقيمت اليوم الاثنين، خصيصا له ولزوجته ميلانيا بمقر الرئاسة.

ومن المقرر أن تعقد القمة فى القصر الرئاسى الأصفر، الذى يعود تاريخه للقرن 19 الميلادى، والذى يطل على بحر البلطيق، وقد تم اختيار هلسنكى لاستضافة القمة لعدة أسباب من بينها رمزيتها، حيث شهدت عقد قمة تاريخية مماثلة بين الرئيسين السابقين الأمريكى والروسى جيرالد فورد و ليونيد بريجنيف فى عام 1975.

وفى عام 1990 وقبل انهيار الاتحاد السوفيتى مباشرة، التقى الرئيس الأمريكى جورج بوش مع الزعيم الروسى ميخائيل جوباتشوف لمناقشة الأوضاع المشتعلة فى الخليج العربى فى ذلك الحين، بالإضافة إلى أنها تعتبر أرضا محايدة، حيث أن فنلندا ليست عضوا فى حلف شمال الأطلنطى أو حلف وارسو، وحاولت دوما خلال الحرب الباردة اتخاذ مواقف متوازنة بين الشرق والغرب.