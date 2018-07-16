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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:24 م
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تجديد حبس متهم بتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:15 م
تجديد حبس متهم بتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المتهم عبد الله محمد مضر 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.
 
ويواجه المتهم في القضية رقم 828 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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