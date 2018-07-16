تأجيل محاكمة قاتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالشرقية لشهر أكتوبر

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار محمد وفيق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وشريف سلام، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحى، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالزقازيق، لشهر أكتوبر لاستكمال المرافعة.

تعود أحداث القضية منذ أربعة سنوات، بتلقى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "منى ص ع ال" 25 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة مركز الزقازيق جثة هامدة إثر إصابتها بجرح نافذ بالصدر وبسؤال شقيقتها " سامية " 38 سنة أفادت أثناء تواجد المجنى عليها بمحكمة الأسرة بالزقازيق، قام زوجها " ط ع ك " مقيم الإشارة ثانى الزقازيق بطعنها بالسكين بالصدر ولاذا بالفرار، لوجود خلافات عائلية.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه، كانت ضحية للمتهم الذى خدعها بأنها الزوجة الأولى ثم اكتشفت أنه متزوج من غيرها ولديه ابن، وأنها تقبلت الوضع وكانت تعامل نجله معاملة طيبة، ولكنه أساء معاملتها وكان يقوم بضربها وإهانتها، فقامت برفع قضية طلاق بالمحكمة.

وأثبتت التحريات أن المجنى عليها كانت تحضر جلسة طلاقها بمحكمة الأسرة فقام بطعنها ولاذ بالفرار، بعد أن سدد لها 12 طعنة داخل قاعة المحكمة، وتحرر المحضر رقم 64/44 أحوال قسم ثانى الزقازيق، وتم ضبط المتهم بعد 4 سنوات من ارتكابه الواقعة.