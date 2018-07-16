video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة قاتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالشرقية لشهر أكتوبر

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:35 م
تأجيل محاكمة قاتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالشرقية لشهر أكتوبر هيئة المحكمة
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار محمد وفيق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وشريف سلام، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحى، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالزقازيق، لشهر أكتوبر لاستكمال المرافعة.

تعود أحداث القضية منذ أربعة سنوات، بتلقى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "منى ص ع ال" 25 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة مركز الزقازيق جثة هامدة إثر إصابتها بجرح نافذ بالصدر وبسؤال شقيقتها " سامية " 38 سنة أفادت أثناء تواجد المجنى عليها بمحكمة الأسرة بالزقازيق، قام زوجها " ط ع ك " مقيم الإشارة ثانى الزقازيق بطعنها بالسكين بالصدر ولاذا بالفرار، لوجود خلافات عائلية.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه، كانت ضحية للمتهم الذى خدعها بأنها الزوجة الأولى ثم اكتشفت أنه متزوج من غيرها ولديه ابن، وأنها تقبلت الوضع وكانت تعامل نجله معاملة طيبة، ولكنه أساء معاملتها وكان يقوم بضربها وإهانتها، فقامت برفع قضية طلاق بالمحكمة.

وأثبتت التحريات أن المجنى عليها كانت تحضر جلسة طلاقها بمحكمة الأسرة فقام بطعنها ولاذ بالفرار، بعد أن سدد لها 12 طعنة داخل قاعة المحكمة، وتحرر المحضر رقم 64/44 أحوال قسم ثانى الزقازيق، وتم ضبط المتهم بعد 4 سنوات من ارتكابه الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة أوراق عاطل بالشرقية استدرج فتاة لمسكنه واغتصبها بمساعدة صديقه للمفتى

أهالى قرية ملامس بالشرقية يطالبون ببناء ملحق بمدرسة القرية الابتدائية

مصرع شاب غرقًا ببركة مياه بقرية بأولاد صقر فى الشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

محكمة الاسرة

اخبار الجريمة

جنايات الزقازيق




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة