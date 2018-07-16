بوتين يعرض على ترامب استجواب الروس المتهمين بالتدخل بالانتخابات الأمريكية

أ ف ب

عرض الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على واشنطن الاثنين استجواب عناصر الاستخبارات الروس المتهمين بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية فى 2016، وذلك فى ختام محادثات أجراها مع نظيره الأمريكى فى هلسنكي.

وقال بوتين فى مؤتمر صحفى مشترك مع ترامب "هناك اتفاق تعاون فى القضايا الجنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يعود تاريخه للعام 1999 لا يزال ساريا. فى هذا الاطار يمكن (للنيابة العامة الاميركية) ان تطلب استجواب هؤلاء المتهمين".

ووجهت واشنطن الجمعة الاتهام إلى 12 من عناصر الاستخبارات الروسية بقرصنة أجهزة كمبيوتر للحزب الديموقراطى فى 2016.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى أن محادثاته مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب كانت "ناجحة جدا ومفيدة للغاية".

وأضاف فى مؤتمر صحافى مشترك مع ترامب بعد انتهاء القمة بينهما ان "المحادثات جرت وسط اجواء من الصراحة والعمل، واعتبرها ناجحة جدا ومفيدة للغاية".

وتابع بوتين "بشكل عام نحن مرتاحان لهذا اللقاء الفعلى الاول (...) لقد تحادثنا بشكل جيد (...) وآمل بان نكون قد بدأنا نفهم بعضنا البعض بشكل افضل".

وقال أيضا "لم نتمكن من حل كل شيء، الا أننا انجزنا خطوة مهمة فى هذا الاتجاه".

وكرر بوتين القول ان روسيا "لم تتدخل اطلاقا" فى الانتخابات الاميركية، موضحا ان ترامب تطرق الى هذه النقطة التى تخضع لتحقيق فى الولايات المتحدة.

وتابع "من الواضح للجميع ان علاقاتنا الثنائية تمر بفترة صعبة، الا انه لا يوجد سبب موضوعي" لكى تكون هذه العلاقات صعبة.

ومن جانيه، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ليست سوى بداية" لعملية استعادة العلاقات.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في هلسنكي "من مصلحة كل منا مواصلة حوارنا واتفقنا على القيام بذلك (...) انا متأكد من أننا سنلتقي مستقبلا في كثير من الأحيان، وآمل في التوصل الى حل المشاكل التي ناقشناها اليوم".



القمة الأمريكية الروسية



المؤتمر الصحفى بين بوتين وترامب

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه أجرى محادثات مثمرة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين أسفرت عن تجاوز مرحلة حرجة فى العلاقات بين البلدين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك فى العاصمة الفنلندية هلسنكى "إذا أردنا أن نحل الكثير من المشكلات التى تواجه عالمنا، فسوف يتعين علينا إيجاد سبل للتعاون".

وقال إنه بحث مجموعة كبيرة من القضايا الحساسة للبلدين ومنها الحرب فى سوريا وقضية إيران والإرهاب العالمى والحد من الأسلحة النووية. وأضاف أنه تناول أيضا فى محادثاته قضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأمريكية.

وقال "اتخذنا الخطوات الأولى صوب مستقبل أكثر إشراقا، يقوم على التعاون والسلام... رفض الحوار لن يحقق أى شيء".



بوتين وترامب



بوتين وترامب



بوتين



ترامب



جانب من المؤتمر الصحفى



جانب من المؤتمر