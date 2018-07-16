بدء احتفالية الجامعة العربية باليوبيل الذهبى للجنة الدائمة لحقوق الإنسان

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بدأت اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية، احتفالية اليوبيل الذهبى للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك تخليدا لمرور 50 عاما على صدور قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى سبتمبر 1968 والقاضى بإنشاء اللجنة كأول لجنة إقليمية عربية تبحث فى قضايا حقوق الإنسان فى الوطن العربى وكأحد الأجهزة الرئيسية العاملة فى نطاق الجامعة وتحت إشراف مجلسها على المستوى الوزارى.

يشارك فى الاحتفالية عدد من الخبراء العرب الذين ساهموا فى عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال رئاستها أو رئاسة وعضوية إحدى فرق العمل المنبثقة عنها، فضلا عن ممثلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان والحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة الدائمة والجهات المعنية فى الجامعة العربية والأمم المتحدة.

تأتى هذه الاحتفالية على هامش اجتماعات الدورة 44 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - دورة اليوبيل الذهبى - والتى تنطلق اليوم وتستمر أعمالها على مدى يومين بالجامعة العربية ويتضمن جدول أعمالها بنودا دائمة أهمها التصدى للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة والأسرى والمعتقلون العرب فى السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مقابر الأرقام، فضلا عن مناقشة بنود مقترح إدراجها من قبل الدول الأعضاء أبرزها تطبيق القانون الدولى الإنسانى "اتفاقيات جنيف الأربع" على مؤسسات دولة فلسطين والتدابير القسرية والانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان فى جمهورية السودان والمهاجرون والإتجار بالبشر وتطوير جهود التعاون الإقليمى ضده وخصوصا الإتجار بالنساء والأطفال.

كما تنظر اللجنة فى اعتماد كل من مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومشروع الإعلان العربى المتعلق بحقوق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وشعار اليوم العربى لحقوق الإنسان لعام 2019.