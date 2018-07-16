video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بتر أصابع قدم شاب اعتراضًا على معاكسة شقيقته

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:42 م
بتر أصابع قدم شاب اعتراضًا على معاكسة شقيقته اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أصيب وليد إبراهيم على جاد الله، من قرية محلة موسى، التابعة لمركز كفر الشيخ، ببتر فى أصابع قدمه اليسرى، لسقوطه أسفل قطار كفر الشيخ قلين، عقب دفعه من قبل أحد الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول وليد إبراهيم على جاد الله، من قرية محلة موسى، التابعة لمركز كفر الشيخ، لمستشفى كفر الشيخ العام مصابًا فى قدمه، نتيجة سقوطه من قطار كفر الشيخ قلين بمحطة محلة موسى، وأدى سقوطه لبتر أصابع قدمه اليسرى، وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج اللازم .

 وبسؤال المصاب تبين أنه أثناء تواجده بالقطار برفقة والدته وشقيقتيه عاكس بعض الشباب إحدى شقيقتيه فاعترض على تصرفهم فنشب مشادة كلامية بينهم، وأثناء نزوله من القطار بمحطة محلة موسى، دفعه أحد الشباب أسفل القطار، فأصيب ببتر فى أصابع قدمه اليسرى، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ختم مزور والتحفظ على لحوم مذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

نيابه عامه

بتر

قطار

اخبار الحوادث

مستشفى طنطا الجامعى

مستشفى كفر الشيخ




لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة