بتر أصابع قدم شاب اعتراضًا على معاكسة شقيقته

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب وليد إبراهيم على جاد الله، من قرية محلة موسى، التابعة لمركز كفر الشيخ، ببتر فى أصابع قدمه اليسرى، لسقوطه أسفل قطار كفر الشيخ قلين، عقب دفعه من قبل أحد الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول وليد إبراهيم على جاد الله، من قرية محلة موسى، التابعة لمركز كفر الشيخ، لمستشفى كفر الشيخ العام مصابًا فى قدمه، نتيجة سقوطه من قطار كفر الشيخ قلين بمحطة محلة موسى، وأدى سقوطه لبتر أصابع قدمه اليسرى، وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج اللازم .

وبسؤال المصاب تبين أنه أثناء تواجده بالقطار برفقة والدته وشقيقتيه عاكس بعض الشباب إحدى شقيقتيه فاعترض على تصرفهم فنشب مشادة كلامية بينهم، وأثناء نزوله من القطار بمحطة محلة موسى، دفعه أحد الشباب أسفل القطار، فأصيب ببتر فى أصابع قدمه اليسرى، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة .