انتحار فتاة بعد مشادة مع والدها بسبب زواجها عرفيًا بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أقدمت فتاة على الانتحار بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغآ من مأمور قسم شرطة المنشية، من المستشفى الرئيسى الجامعى، بوصول "ب س ص" 19 سنة بدون عمل مقيمة بشارع حمام الورشة، دائرة القسم متوفية.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والدها "س .ص. ح" 45 سنة تاجر ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيامه بتوجيه اللوم لنجلته المذكورة لزواجها عرفياً من المدعو "ا. ا .ا" ، غافلته وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنهما بالطابق الثانى علوى، ما أدى لإصابتها بكسور بالجمجمة ووفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وأيد الواقعة شاهدى رؤية، وتم إخطار النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.