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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:37 م
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المرور يحرر 8117 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:47 ص
المرور يحرر 8117 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية .
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8117 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 94 مخالفة تجاوز سرعات و 2232 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 82 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 47 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

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