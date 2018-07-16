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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:06 م
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القبض على هارب من تنفيذ 7 أحكام بغرامات 4 ملايين جنيه فى مصر القديمة

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:02 م
القبض على هارب من تنفيذ 7 أحكام بغرامات 4 ملايين جنيه فى مصر القديمة المتهم الهارب
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على مقاول هارب من تنفيذ 7 أحكام بغرامات 4 ملايين جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة الحالة الأمنية، والذين تمكنوا من ضبط "فراج م ف" 41 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام حبس جزئى "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 ملايين و272 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.


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