القبض على هارب من تنفيذ 7 أحكام بغرامات 4 ملايين جنيه فى مصر القديمة

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على مقاول هارب من تنفيذ 7 أحكام بغرامات 4 ملايين جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة الحالة الأمنية، والذين تمكنوا من ضبط "فراج م ف" 41 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام حبس جزئى "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 ملايين و272 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.