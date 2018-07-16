video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب مدارس خاصة لمحاولته الاستيلاء على قطعة أرض بالصحراوى

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:00 ص
القبض على صاحب مدارس خاصة لمحاولته الاستيلاء على قطعة أرض بالصحراوى مدراس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب مدارس خاصة، للتحقيق معه فى الاتهامات المتبادلة مع اخرين  بالاستيلاء على قطعة أرض بالطريق الصحراوى، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد محاولة صاحب مدارس خاصة الاستيلاء على قطعة ارض بالطريق الصحراوى.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن صاحب المدرسة واخرين نشبت بينهم مشاجرة بعد تبادل الاتهامات بالاستيلاء على قطعة أرض، وتحفط العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد على طرفى الخلاف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس "مستريح سوهاج" 15 يوما لاستيلائه على 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص

سقوط مستريح جديد فى سوهاج لاستيلائه على 8 ملايين جنيه من مواطنين

القبض على 3 نصابين لاستيلائهم على 400 ألف جنيه من الشباب بزعم توظيفهم بسوهاج

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم

مشاجرة

قطعة ارض

الطريق الصحراوى

الشيخ زايد

امن الجيزة

مدارس خاصة




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة