القبض على صاحب مدارس خاصة لمحاولته الاستيلاء على قطعة أرض بالصحراوى

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب مدارس خاصة، للتحقيق معه فى الاتهامات المتبادلة مع اخرين بالاستيلاء على قطعة أرض بالطريق الصحراوى، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد محاولة صاحب مدارس خاصة الاستيلاء على قطعة ارض بالطريق الصحراوى.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن صاحب المدرسة واخرين نشبت بينهم مشاجرة بعد تبادل الاتهامات بالاستيلاء على قطعة أرض، وتحفط العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد على طرفى الخلاف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.