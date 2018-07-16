video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على جثث 8 مهاجرين فى شاحنة بغرب ليبيا

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:23 م
العثور على جثث 8 مهاجرين فى شاحنة بغرب ليبيا أطفال مهاجرين لقوا حتفهم على شواطئ ليبيا
رويترز
إضافة تعليق

قالت السلطات الليبية إنها عثرت اليوم الاثنين على جثث ثمانية مهاجرين منهم ستة أطفال لقوا حتفهم اختناقا من أبخرة بنزين أثناء تكدسهم داخل شاحنة (براد) فى غرب البلاد.

وقالت مديرية الأمن فى مدينة زوارة بغرب البلاد فى بيان إن السلطات عثرت على 90 آخرين فى حالة حرجة داخل الشاحنة ونقلتهم إلى أحد المستشفيات المحلية للعلاج.

وأوضح البيان أن المهاجرين كانوا من عدة بلدان عربية ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء وباكستان وبنجلادش وأنهم كانوا داخل الشاحنة المخصصة لنقل اللحوم أو الأسماك والتى عثرت عليها السلطات على مشارف زوارة القريبة من مجمع مليتة للنفط والغاز والتى تقع على بعد نحو 110 كيلومترا من العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية الأمن "نتيجة لطول الوقت تعرضوا للاختناق، فتوفي منهم ثمانية من بينهم ستة أطفال وامرأة واحدة وشاب فى مقتبل العمر" مضيفة أن السلطات عثرت أيضا على عدة جالونات من البنزين داخل الشاحنة.

ونشرت صور تسع عبوات بنزين كانت داخل الشاحنة ومجموعة من سترات الإنقاذ التى كان سيجرى على الأرجح استخدامها خلال عملية لعبور البحر المتوسط على متن أحد القوارب.

وعلى مدى الأيام الماضية، سجلت درجات الحرارة فى شمال غرب ليبيا نحو 35 درجة مئوية.

واستغل المهربون الفوضى التى انزلقت إليها ليبيا لنقل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا على مدى السنوات الأربع الماضية غير أن عدد المهاجرين انخفض منذ الصيف الماضى بسبب حملة تدعمها إيطاليا ضد شبكات التهريب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير فرنسا: ملف ليبيا فى أولويات القاهرة وباريس ونركز على تنفيذ خرائط السلام

رئيس وزراء إيطاليا: الاستقرار فى ليبيا لا يخدم فقط مصلحة روما أو باريس

مسئول بـ"الناتو": الجامعة العربية رفضت وجود قوات على الأرض فى ليبيا

ليبيا

مدينة زوارة

مديرية الأمن

مهاجرين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة