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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:47 م
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الصحف السودانية: الرئيس السيسي يزور الخرطوم الخميس المقبل

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:04 م
الصحف السودانية: الرئيس السيسي يزور الخرطوم الخميس المقبل الرئيس السيسى ونظيره السودانى عمر البشير
كتب: محمود محيى
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ذكرت عدد من الصحف السودانية الصادرة اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس المقبل.

وقالت لصحيفتا "أخر لحظة" و"الراكوبة" السودانيتان، فإن زيارة الرئيس المصرى ستسغرق يومين، وتُعدُّ الأولى من نوعِها منذُ فوز الرئيس السيسي بدورة رئاسية جديدة فى الانتخاباتِ الأخيرة.

وأوضحت الصحف الصادرة من الخرطوم، أن الرّئيس السودانى عمر حسن البشير سيعقد مع الرئيس السيسى قمة رئاسية بالقصر الجمهورى، بحضورِ وزراءِ الخارجية والمياه والكهرُباء.

ويتصدرُ أجندةَ القمةِ ملفُ المياه والقضايا المشتركة بين البلدين، مع الوقوفِ على الاتفاقياتِ المُبرمة، بجانبِ الأوضاعِ بدولةِ جنوبِ السُّودان، وما وصلت إليه المفاوضاتُ التي تَستضيفُها الخرطومُ برعايةٍ من "إيقاد".

 
جانب من تقرير الصحف السودانية
جانب من تقرير الصحف السودانية

 

 


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