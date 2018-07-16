video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحفيين": البرلمان والحكومة استجابا لمطالبنا بتعديل 11 مادة بقانون الصحافة

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:41 م
"الصحفيين": البرلمان والحكومة استجابا لمطالبنا بتعديل 11 مادة بقانون الصحافة خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين و الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أكد خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، أن مجلس النواب استجاب لمطالب النقابة والصحفيين وأخذ بملاحظاتهم على قانون الصحافة والإعلام، مضيفا أنه تم تعديل 11 مادة فى القانون بناءا على رأى النقابة.
 
وأضاف خالد ميرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة والبرلمان استجابوا لملاحظات النقابة، متابعا: "استجابة غير مسبوقة، والقانون يضمن كامل حقوق الصحفيين ويضم ضمانات لممارسة عملهم".
 
كان مجلس النواب وافق فى جلسته المنعقدة اليوم نهائياً على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب الصحفيين يشكر الرئيس السيسى على دعمه حرية الصحافة والإعلام

نقيب الصحفيين: مد مهلة الفصل التعسفى من شهر إلى 3 أشهر (فيديو)

نقابة الصحفيين

خالد ميرى

اخبار مصر

البرلمان

قانون الصحافة




لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

0

ss

عبال البرلمان لم يسستجيب للشعب والمظلومين فى الايجار القديم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة