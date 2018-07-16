"الصحفيين": البرلمان والحكومة استجابا لمطالبنا بتعديل 11 مادة بقانون الصحافة

كتب محمد السيد

أكد خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، أن مجلس النواب استجاب لمطالب النقابة والصحفيين وأخذ بملاحظاتهم على قانون الصحافة والإعلام، مضيفا أنه تم تعديل 11 مادة فى القانون بناءا على رأى النقابة.

وأضاف خالد ميرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة والبرلمان استجابوا لملاحظات النقابة، متابعا: "استجابة غير مسبوقة، والقانون يضمن كامل حقوق الصحفيين ويضم ضمانات لممارسة عملهم".

كان مجلس النواب وافق فى جلسته المنعقدة اليوم نهائياً على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.