السيسى يؤكد أهمية الاستمرار فى تطوير شركات ومصانع "الإنتاج الحربى"

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة للوزارة خلال الفترة القادمة وخطة تطوير المصانع والشركات التابعة لها، والتى تهدف إلى التطوير الشامل للمعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطوراً، والمشاركة بصورة أكبر فى خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية.

وقد أكد الرئيس أهمية الاستمرار فى جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مشيراً إلى أهمية دورها فى تنمية الاقتصاد الوطنى، والنهوض بالصناعة الوطنية وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية وتصدير فائض الإنتاج، بجانب الدور الأساسى، لهذا القطاع فى تطوير المنتجات العسكرية لتغطية احتياجات القوات المسلحة.

كما وجه الرئيس بضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يؤدى إلى امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها فى مصر، ويفتح المجال أمام آفاق جديدة فى الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، فضلاً عن المساهمة فى تحقيق انطلاقة صناعية وإنشاء مشروعات متطورة تكون بمثابة قاطرة للاقتصاد المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الدكتور محمد العصار عرض خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات بالدولة في قطاعات مختلفة، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى استغلال الموارد الوطنية بالصورة المثلى، ومساعدة مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق أحدث المعايير، كما قدم وزير الإنتاج الحربى تقريراً حول أفاق التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وعدد من الدول مثل العراق وروسيا وألمانيا والصين، بما يساهم في تبادل الخبرات بين العاملين بشركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية، فضلاً عن التسويق لمنتجات شركات الإنتاج الحربى في الأسواق العالمية بما يساهم في ارتفاع العائدات من العملات الأجنبية وزيادة الصادرات.