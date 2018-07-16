الحريرى: أتواصل مع الجميع لتشكيل حكومة وفاق وطنى بالتشاور مع الرئيس عون

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أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى تمسكه بأن تكون الحكومة التى يجرى تشكيلها حاليا، حكومة وفاق وطنى تتمثل بها جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية.. لافتا إلى انه سيلتقى رئيس الجمهورية ميشال عون قريبا.

وقال "الحريري" – فى تصريحات للصحفيين اليوم – إنه يقوم بتشكيل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه فى إطار جهوده للانتهاء من التشكيل يقوم بالاتصالات وعلى ضوء نتيجتها ستكون هناك مقابلة مع "عون" للتشاور وإصدار التشكيل الحكومي.

وأضاف أن التواصل مستمر من جانبه مع الجميع، وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يلتقى مع وزير الخارجية (رئيس التيار الوطنى الحر) جبران باسيل، نافيا وجود أى خصومة بينهما أو تباعد فى العلاقات.

وأشار إلى أن تواصله مع الأحزاب والكتل النيابية، يتم بهدوء حتى يتسنى له تكوين مناخ إيجابي.. لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت فى الأيام القليلة الماضية عن تهدئة الخطاب السياسى بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطنى الحر، وهذا الجو يؤدى إلى التوصل لنتائج إيجابية بشكل أفضل.

وقال: "نحتاج إلى بعض الوقت.. والظروف أفضل مما كانت عليه من الأسبوع الماضي".