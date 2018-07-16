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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:05 م
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الجيش الفلبينى يعتقل زوجة زعيم جماعة "ماوتى" المتطرفة

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:35 م
الجيش الفلبينى يعتقل زوجة زعيم جماعة "ماوتى" المتطرفة الجيش الفلبينى- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم الجيش الفلبينى عذرا بالاجتي، اليوم الإثنين، أن عدد من أفراد الجيش اعتقلوا زوجة أحد القادة البارزين لجماعة "ماوتي" المتطرفة الموالية لتنظيم داعش الإرهابى كما قاموا بقتل انتحارى مشتبه به فى غارات متفرقة بمدينة "جنرال سانتوس" جنوبى البلاد.


وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن السيدة التى تدعى نفيسة بوندوج كانت مختبئة بعد هروبها من السجن منذ عامين، مشيرة إلى أن زوجها المعروف بأبو دار هو الزعيم الجديد للجماعة المتطرفة التى احتلت مدينة مراوى فى مايو من العام الماضى لمدة خمسة أشهر.
 

وأضاف بالاجتى أنه تم اعتقال بوندوج متلبسة وبحوزتها مواد لتصنيع قنابل بدائية الصنع فى مخبئها، حيث لم تستطع المقاومة
كما قتل المشتبه به فى تصنيع قنابل نجيب بوندوج عند تتبعه إلى منزله.
يذكر أن اسمى الشخصيتين على رأس قائمة الأشخاص المطلوب اعتقالهم التى وضعها الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي، حينما فرض القانون العسكرى على جزيرة "مينداناو" بعد الهجوم الذى شن على مدينة مراوى وراح ضحيته أكثر من 100ر1 شخص وانتهى بقتل زعيم التنظيم.
 

 

 

 


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