أهم 10 بوستات.. بعد شائعات انفصالها.. مى سليم تستمتع فى الساحل مع شقيقاتها

كتبت نورهان حسن

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الاثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1. شاهد مى سليم مع شقيقاتها فى الساحل وتتجاهل انفصالها

2. ميدو: استعدوا لدورى به رئيس نادى لو اتحاد الكرة عاقبه يعمله طلب إحاطة فى البرلمان

3. إليسا تحتفل بألبومها الجديد بنشر صورة على "تويتر"

4. سامح شكرى يلتقى بالملحقين العسكريين المرشحين للنقل لمكاتب وزارة الدفاع بالخارج

5. شاهد.. إطلالة مميزة لأمل حجازى فى إجازة الصيف

6. أنور قرقاش: فضيحة الحسابات الوهمية على "تويتر" درس للاعتبار

7. صفحة كأس العالم تنشر صورة رئيس فرنسا راقصا مع بوجبا عقب فوز بلاده بالمونديال

8. رامى جمال يشكر أمير طعيمة على مجهوده فى ألبومه الجديد: شكرا على تعبك معايا

9. عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنه "ياسين": "سندى وسند والدتك وأخواتك"

10. أيمن بهجت قمر ينشر صورة مع محمد حماقى ويعلق: صيف 2018