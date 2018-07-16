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أهم 10 بوستات.. بعد شائعات انفصالها.. مى سليم تستمتع فى الساحل مع شقيقاتها

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:12 م
أهم 10 بوستات.. بعد شائعات انفصالها.. مى سليم تستمتع فى الساحل مع شقيقاتها مى سليم
كتبت نورهان حسن
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الاثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

 

1. شاهد مى سليم مع شقيقاتها فى الساحل وتتجاهل انفصالها 

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2. ميدو: استعدوا لدورى به رئيس نادى لو اتحاد الكرة عاقبه يعمله طلب إحاطة فى البرلمان

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3. إليسا تحتفل بألبومها الجديد بنشر صورة على "تويتر"

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4. سامح شكرى يلتقى بالملحقين العسكريين المرشحين للنقل لمكاتب وزارة الدفاع بالخارج

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5. شاهد.. إطلالة مميزة لأمل حجازى فى إجازة الصيف

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6. أنور قرقاش: فضيحة الحسابات الوهمية على "تويتر" درس للاعتبار

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7. صفحة كأس العالم تنشر صورة رئيس فرنسا راقصا مع بوجبا عقب فوز بلاده بالمونديال

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8. رامى جمال يشكر أمير طعيمة على مجهوده فى ألبومه الجديد: شكرا على تعبك معايا

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9. عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنه "ياسين": "سندى وسند والدتك وأخواتك"

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10. أيمن بهجت قمر ينشر صورة مع محمد حماقى ويعلق: صيف 2018

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