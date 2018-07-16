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أنور قرقاش: فضيحة الحسابات الوهمية على "تويتر" درس للاعتبار

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:32 م
أنور قرقاش: فضيحة الحسابات الوهمية على "تويتر" درس للاعتبار أنور قرقاش
كتبت نورهان حسن
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علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، عما فعله موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد حملة تطهير للموقع، والتى كان هدفها إزالة جميع الحسابات الوهمية والمقفلة منذ فترة طويلة، والتى نتج عنها فقد تميم بن حمد كل متابعيه تقريبا.

 

وقال "قرقاش" عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "أن ما يجب أن ننتبه له من ملف الحسابات الوهمية المتضخمة هو وهم الإعتماد على إستراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، التضخيم الكاذب والحركة المستمرة دون تقدم عقدّت مأزق المرتبك ولَم تعالجه.

 

وأضاف: "مسألة حفظ ماء الوجه يجب تجاوزها لأن المستشارين لم يحسنوا إدارة هذا الجانب، وفضيحة الحسابات الوهمية درس للإعتبار، المهم أن تكون المقاربة القادمة أكثر عملية وتسعى إلى تفكيك أزمة المرتبك وحلّها بعيدا عن المرتزقة وأوهام متضخمة بدت حقيقتها".

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 قرقاش

 

 


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