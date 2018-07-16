أردوغان وترامب يؤكدان أهمية تطبيق خارطة الطريق فى منبج السورية

رويترز

قالت الرئاسة التركية فى بيان إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية اليوم الاثنين مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ناقشا خلالها أهمية تطبيق خارطة الطريق المشتركة فى منبج السورية.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا الشهر الماضى، ستنسحب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من مدينة منبج فيما ستقوم قوات تركية وأمريكية بالحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.

وذكر البيان أنهما أكدا خلال المكالمة أن تطبيق اتفاق منبج "سيسهم بشكل كبير" فى حل الأزمة السورية.