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أحمد ناجى: فوجئت بتصوير الحضرى لقنوات فضائية بعد عودتى من روسيا

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:57 ص
أحمد ناجى: فوجئت بتصوير الحضرى لقنوات فضائية بعد عودتى من روسيا أحمد ناجى
كتب محسن البديوى
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قال أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب الوطنى السابق، إنه عكف على تجهيز عصام الحضرى منفردًا قبل كأس العالم بشهر كامل، للتأكد من جاهزيته، وكان حريصًا على ذلك، مضيفًا :" الحضرى من أفضل حراس المرمى الذين دربتهم فى حياتى، واستطاع التواجد فى المونديال، ولكن مشاركته ترجع للجهاز الفنى، ومن الطبيعى أن يشارك لأنه عاش حياته كلها لأجل هذه اللحظة".

وعن تسجيلات عصام الحضرى لقنوات فضائية مقابل المال، قال خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، :"لم أعلم بذلك إلا من خلال الناس، وبعد عودتى ورؤية بعض الفيديوهات، وهذا أمر خاطئ ومش وقته ومعاده، وغضبت حينما علمت بذلك.. فوجئنا بذلك".

ودافع عن الجهاز الفنى واللاعبين، مؤكدًا أن فندق إقامة اللاعبين كان أشبه بـ"سكنه حربية"، مضيفًا :"كوبر قال إن المنتخب يحتاج لمدرب جديد يجدد دماء الفريق".

 

 

 

 

 


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