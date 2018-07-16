أحمد الجارالله: الوجود الإيرانى فى العراق لنهب أموال الشعب مثل سوريا

كتب أحمد جودة

قال الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن الوجود الإيرانى فى العراق لنهب أموال الشعب نهبآ منظم كما الحال فى سوريا، حيث استطاعت إيران الاستفاده من المال السورى، مضيفًا: «من قطع الكهرباء الإيرانية عن العراق يدل على أن الوجود الايرانى هو لنهب أموال العراق، حيث استطاعت إيران الاستفادة من المال السورى، والعراق الذى كان يدفع الملايين كقيمه لتزويده بالطاقة الكهربائية».



تغريدات أحمد الجارالله

وأضاف الجارالله، عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": «نقولها لإيران وللعراق، الناس إذا تعودوا أخذ حقوقهم فى الشارع فهم لن يبرحوه حتى ينالوا كامل حقوقهم ولا شأن لهم بالرصاص والموت، المهم أن يحصلوا على ما ثاروا عليه، الشعب الإيرانى عانا الكثير من كهنته الحاكمى، والشعب العراقى عانا الكثير من الولاية الإيرانية عليهم، الأذرع الإيرانية تتقطع».