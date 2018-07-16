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أبو الغيط يلتقى سفير اليمن ويؤكد دعم الجامعة العربية للشرعية اليمنية

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:24 م
أبو الغيط يلتقى سفير اليمن ويؤكد دعم الجامعة العربية للشرعية اليمنية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
كتبت- إيمان حنا
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الموقف العربى ثابت تجاه القضية اليمنية، وهو ذاته الموقف الذى أكدته القمم العربية من خلال قرارات وتوصيات الجامعة العربية على كافة المستويات.

وأشار أبو الغيط خلال لقائه، اليوم الإثنين، سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، إلى أن موقف الجامعة العربية موحد وجامع بتفويض التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن للوقوف إلى جانب مطالب استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2216 .
 
وجدد أبو الغيط موقف جامعة الدول العربية مع مطالب الشعب اليمني ورؤية الشرعية اليمنية في تحقيق السلام العادل والمستدام، وايقاف عبث المليشيا الحوثية بامن واستقرار اليمن والمنطقة العربية وامنها القومي..مشيراً الى ان الجامعة العربية تولي الاوضاع الانسانية في اليمن اهتمام خاص، وتؤكد على ضرورة تجاوزها بما يجنب اليمن واليمنيين تفاقم الوضع الانساني.

ومن جانبه، أكد السفير الدكتور محمد علي مارم ،أن اليمن جزء من محيطه العربي ولا يمكن له أن ينسلخ عن هذا المحيط مهما حاول بعض أصحاب المشاريع الصغيرة، لافتاً الى ان تجربة التحالف العربي شكلت نموذجا جديدا من العمل العربي المشترك في مواجهة أطماع إيران في المنطقة العربية .

وعبر مارم عن تقدير الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمواقف الجامعة العربية وأمانتها العامة خلال الفترة الماضية..مؤكدا بأن هذا الأمر ليس بمستغرب عن الجامعة التي شكلت بيت العرب الأول لما يقارب ثمانية عقود من الزمن .

حضر اللقاء مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ،و مدير دائرة مكتب السفير المستشار حمود القدمي .

 


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