5 اتهامات وجهتها "أمن الدولة العليا" لأمل فتحى عضوة 6 إبريل.. تعرف عليها

كتبت أمنية الموجي

وجهت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لأمل فتحى الناشطة السياسة وعضو حركة 6 إبريل، وجاءت قائمة الاتهامات لتشمل الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وتواصل الجهات القضائية تحقيقاتها فى الاتهامات المسندة لـ"فتحى"، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة؛ لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

ومن جانبها جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل أمل فتحي 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، فى القضية المقيدة برقم 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا.