video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 اتهامات وجهتها "أمن الدولة العليا" لأمل فتحى عضوة 6 إبريل.. تعرف عليها

الأحد، 15 يوليه 2018 11:44 م
5 اتهامات وجهتها "أمن الدولة العليا" لأمل فتحى عضوة 6 إبريل.. تعرف عليها أمل فتحى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق

وجهت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لأمل فتحى الناشطة السياسة وعضو حركة 6 إبريل، وجاءت قائمة الاتهامات لتشمل الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وتواصل الجهات القضائية تحقيقاتها فى الاتهامات المسندة لـ"فتحى"، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة؛ لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

ومن جانبها جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل أمل فتحي  15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، فى القضية المقيدة برقم 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15 يوما لاتهامها بالتحريض ضد الدولة

تأييد إخلاء سبيل أمل فتحى عضو 6 أبريل بكفالة 10 آلاف جنيه

اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل

أخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

امن الدولة

النيابة العامة

قلب نظام الحكم

6 أبريل




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة