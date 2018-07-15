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الأحد، 15 يوليه 2018 10:58 م
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15 مهاجرًا يغادرون ميناء مالطا إلى لوكسمبورج

الأحد، 15 يوليه 2018 09:59 م
15 مهاجرًا يغادرون ميناء مالطا إلى لوكسمبورج مهاجرين - أرشيفية
فاليتا (أ ش أ)
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أعلنت حكومة مالطا مغادرة 15 مهاجرًا ممن لجأوا للرسو فى أحد موانئها فى 27 يونيو الماضى إلى لوكسمبورج، حيث كانوا ضمن 234 مهاجرًا جاؤوا على متن إحدى سفن الإنقاذ التابعة لمؤسسة "ميشين لايف لاين" الألمانية الخيرية.

وأوضحت الحكومة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد، أن سلطات الهجرة فى لوكسمبورج قامت بتقييم حالة المهاجرين قبل مغادرتهم الميناء، وتعد هذه المجموعة هى الثانية؛ حيث غادر 52 آخرون إلى فرنسا خلال الأسبوع الماضى.

وكانت ثمان دول أوروبية بالإضافة إلى مالطا عرضت استقبال بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم فى البحر المتوسط على متن سفينة "إم فى لايف لاين" خلال محاولاتهم للوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية؛ حيث اتفقت الدول على توزيع هؤلاء المهاجرين فيما بينهم، ما جعل سلطات مالطا تسمح لسفينة الإنقاذ بالرسو على أحد موانئها دون إنزال المهاجرين بعد أن كانت ترفض -إلى جانب إيطاليا- استقبال السفينة.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أنه تُجرى تحقيقات مع القبطان الألمانى لسفينة الإنقاذ "إم فى لايف لاين" بزعم أنه دخل المياه الإقليمية لمالطا دون تصريح من السلطات للقيام بذلك.  

 


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