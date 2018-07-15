1000 طلب فى اليوم الأول لتلقى تظلمات الثانوية العامة بالمنيا

كتب فريق المحافظات

أكد صفوت جارحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد طلبات التظلمات التى تقدم بها الطلاب والطالبات على نتيجة الثانوية العامة، والتى بدأت اليوم وصل إلى ألف تظلم.

وأضاف جارحى، أن مديرية التربية والتعليم حددت مدرسة المنيا الثانوية بنين لتكون مقر لتلقى طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن شروط تقديم التظلم تشترط أنه على الراغبين فى التظلم التقدم لأى بنك مصرى لسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يرغب الطالب فى إعادة تصحيحها وصورة بطاقة تحقيق الشخصية، ويتم تجميع هذه الطلبات وترسل بمندوب للجنة الثانوية العامة بأسيوط.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم، أن طلب الاطلاع على التظلم مجانى ويتم خلال 30 يوما من إعلان النتيجة ووزارة التربية والتعليم هى المختصة فقط بقبول أو رفض التظلم، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لإغلاق باب قبول التظلمات.