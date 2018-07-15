وكيل صحة الأقصر يحيل طبيب للتحقيق لعدم تواجده بمستشفي القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

قرر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إحالة طبيب طبيب للشئون القانونية للتحقيق معه، وذلك لعدم تواجده لعلاج طفل، وذلك في استجابة سريعة لما تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، من توجه الطفل "حسن احمد محمد" إلي مستشفي القرنة والشكوي من عدم تواجد الطبيب.

وعلي الفور توجه وكيل وزارة الصحة إلي مستشفي القرنة، وتبين أن الطفل توجه الي قسم الاستقبال وتم اعطائه خافض الحرارة والمسكنات الي حين وصول الطبيب المختص، وقرر وكيل وزارة الصحة احالة الطبيب المختص الي الشئون القانونية للتحقيق في الأمر.

وفي سياق آخر اعتبرت وزارة الصحة مستشفي القرنة ضمن مستشفيات المناطق النائية، ويترتب علي ذلك تخصيص مبالغ مالية لجلب أطباء من الجامعات والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة بالمستشفي، وزيادة الحوافز الجاذبة لأطباء الصحة.