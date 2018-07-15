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وزيرة الصحة: ورحمة أبويا اللى هيقصر فى حق المريض هاجيب أحسن منه يعالجه

الأحد، 15 يوليه 2018 08:33 م
وزيرة الصحة: ورحمة أبويا اللى هيقصر فى حق المريض هاجيب أحسن منه يعالجه هالة زايد
كتب محمود حسين
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك خطة شاملة لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وعلى رأسها صناعة الدواء، إلا أن هذا الملف يحتاج لإنشاء هيئة مستقلة لإدارته بعيدا عن وزارة الصحة، قائلة: "مينفعش وزارة الصحة تكون مسئولة عن كل حاجة، وفكرة قصص لجنة التسعير لن تتوقف".
 
 
 
وأضافت الوزيرة، فى كلمتها باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان:"قوائم الانتظار ستنتهى، وهناك تعليمات صارمة لمعاهد القلب والكبد وغيرها بإنهاء كافة القوائم الخاصة بهم، وحلفت برحمة أبويا اللى مش هيلتزم بذلك هعلن عن خلو وظيفته حتى لو كان مديرة صحة، فالناس أمانة فى رقبتنا، وهم خدوا فرصة ومليون والعيان اتبهدل، ولغيت الإجازات لحين الانتهاء من قوائم الأنتظار".
 
 
 
وحذرت كل من يقصر فى حق المريض، أيا كان موقعه من المسئولية، بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضده، بإعلان خلو وظيفته، قائلة: "ورحمة أبويا اللى هيقصر فى حق المريض وعلاجه هنخلى وظيفته ونجيب أحسن حد يعالج المريض".
 
 
وقالت إن شرط الإنتاجية فى القطاع الحكومى هى التى تجعلنا نرخص لعمل الطبيب فى القطاع الخاص،  وأضافت "حلفت برحمة أبويا لو الإنتاجية قلت هعلن خلو الوظيفة ونستبدله المقصر بأحسن طبيب، ولازم الطبيب بشيل المريض فوق دماغه".
 
 
وتابعت الوزيرة: "أنا قلت للأطباء مفيش إجازات إلا قبل الانتهاء من قوائم الانتظارن ولا أعمل بمنطق الشعارات".
 
 
وكشفت عن تجهيز الحكومة لموقع إلكترونى لتسجيل طلب العمليات الخارحية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لتتبعها ووضع آلية لتنفيذها فى أسرع وقت طبقا للإمكانيات المتاحة، للأسف عندنا قوائم انتظار علشان الناس مش عايزة تشتغل"، مشيرة إلى أن هناك تعاون سيتم مع مستشفيات القوات المسلحة وبعض المستشفيات الخاصة لإنهاء قوائم الانتظار وبأسعار وزارة الصحة.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

لا تستعدي الموظفين هما اللي هينجحوكي

للأسف يا خساره

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