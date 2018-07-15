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واشنطن بوست: حلفاء ترامب وخصومه يلجأون إلى موسكو لتأمين مصالحهم فى سوريا

الأحد، 15 يوليه 2018 08:34 ص
واشنطن بوست: حلفاء ترامب وخصومه يلجأون إلى موسكو لتأمين مصالحهم فى سوريا ترامب وبوتين
واشنطن (أ ش أ)
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رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن حلفاء الولايات المتحدة لجأوا إلى روسيا لتأمين مصالحهم فى سوريا فى ظل عدم وضوح استراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أنه فى الوقت الذى بدأ فيه الرئيس ترامب رحلة تستغرق ستة أيام إلى أوروبا، وتصل إلى ذروتها غدا الاثنين باجتماعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان الاخير قد أجرى بعض الاجتماعات الخاصة به.

وأفادت أن بوتين استضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضى فى موسكو وبعد ساعات اجتمع مع على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى لشؤون السياسية الخارجية.مشيرة إلى أن الموضوع الرئيسى للاجتماعات تمحور حول الملف السورى، وهو أيضا موضوع رئيسى فى جدول أعمال الرئيس ترامب.

وذكرت الصحيفة أنه فى الوقت الذى يستعد فيه ترامب وبوتين للاجتماع فى هلسنكي، يتوجه كل من الحلفاء والخصوم فى الشرق الأوسط إلى بوتين من أجل الطمأنة وفهم كيفية تأثير المفاجآت عليهم. وبالنسبة لإيران، التى دخلت فى شراكة مع روسيا لإبقاء الرئيس السورى بشار الأسد فى السلطة وتدمير معارضته المدعومة من قبل الولايات المتحدة، فإن إبقاء موسكو على مقربة أمر لا رجعة فيه .

وتابعت أنه بالنسبة لكثير من حلفاء أمريكا فى المنطقة، الذين يقولون إنهم لا يفهمون كثيرا استراتيجية ترامب فى سوريا، هناك قلق متزايد بشأن عروض ترامب لبوتين فى مقابل الحصول على المساعدة فى تحقيق ما يقول إنه هدفه الأساسى وهو طرد إيران.

ونوهت الصحيفة إلى أنه من بين الاحتمالات التى أثارها كبار المسؤولين فى عدد من الحكومات الإقليمية، أن ترامب سيوافق على انسحاب جزئى أو كامل للقوات الأمريكية من سوريا- كما طلبت سوريا وروسيا - أو حتى الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وإسقاط العقوبات الأمريكية عن موسكو.

 


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