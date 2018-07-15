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وائل الإبراشى: الشائعات أشبه ببالون منتفخ وتتحول لـ"لا شئ" بدبوس الحقيقة

الأحد، 15 يوليه 2018 08:16 م
وائل الإبراشى: الشائعات أشبه ببالون منتفخ وتتحول لـ"لا شئ" بدبوس الحقيقة وائل الابراشى
كتب محسن البديوى
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قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن توفير المعلومات يقضى على الشائعات، التى تنطلق بعضها من لا شئ، والبعض الآخر من واقعة، ولكن يختلق حولها البعض وقائع ومطبخ لصنع الفيديوهات التى لا علاقة لها بالواقع.

 

وأضاف الإبراشى، خلال برنامجه "العاشرة مساءً" الذى يذاع عبر قناة دريم، أنه يجب علينا عندما يواجهنا فيديو أو تصريح أو مشهد، أن نبحث عن مصدره أو لمن ينسب من أجل المصداقية، وتابع: "علينا أن نحاول أن نتأكد من الحقيقة لأن هناك ضخ أكاذيب وفيديوهات وتصريحات مزيفة خلال الساعات القليلة الماضية تحديدا، وهذا يؤكد أن هناك حرب شائعات وأكاذيب".

 

وأوضح الإبراشى، أن الأكاذيب والشائعات أشبه ببالون منتفخ، وتابع: "بدبوس الحقيقة والمعلومات فقط يمكن أن يتحول إلى لا شئ، معلنا من خلال برنامجه أنه يتابع يوميا تفنيد بعض هذه الوقائع، للقضاء على الشائعات حتى يقول للناس "كيف يمكن أن تتعامل مع كل ما يمكن أن يصل إليك".


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وائل الابراشى

العاشرة مساء

الشائعات

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