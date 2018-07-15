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الأحد، 15 يوليه 2018 03:47 م
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ننشر أسماء الطالبات المرشحات للالتحاق بمدارس تمريض بنى سويف.. صور

الأحد، 15 يوليه 2018 02:41 م
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للالتحاق بمدارس تمريض بنى سويف.. صور الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، عن أسماء الطالبات المرشحات للالتحاق بمدارس تمريض مديرية الصحة بمراكز المحافظة المختلفة.
 
 
وقال حميدة، فى بيان له، إنه تم اختيار 30 طالبة أساسى لكل مدرسة من مدارس المحافظة السبعة، بالإضافة إلى طالبات احتياطى يتم اللجوء إليهم فى حال عدم نجاح الطالبات الأساسى فى الاختبارات.
 
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أنه ستجرى اختبارات السمات الشخصية والإملاء واللغة الإنجليزية الكشف الطبى  للطالبات، حيث ستجرى اختبارات مدرسة مركز بنى سيف أيام الأحد والثلاثاء الثانى والعشرين والرابع العشرين من يولية ومركزى ناصر وإهناسيا أيام الثلاثاء الرابع والعشرين والخميس السادس والعشرين من ذات الشهر ببا، مركزى الواسطى والفشن أيام الأربعاء الخامس والعشرين الأحد التاسع العشرين من ذات الشهر، فيما تجرى اختبارات مركزى ببا وسمسطا، أيام الخميس السادس والعشرين والثلاثاء الحادى والثلاثون من شهر يوليو" .
 
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض

كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض

كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض

كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض

كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض

كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض

كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض

كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض

- كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
- كشف الطالبات المرشحات لللالتحاق بمدارس التمريض
 
 

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