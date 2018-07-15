ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية فى جنوب سيناء

وقال الشيح جمال حبيب محمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، إن الفائزة بالمركز الأول فى الثانوية الأزهرية القسم العلمى أمنية جمال حسان بطور سيناء، وحصلت على 99.4% والثانى محمد طلعت مصطفى السعيد رأس سدر بنسبة 98.15%والثالث محمود أحمد رسلان عبدالحميد الطور بنسبة 97.45%والرابع عمرو أحمد محمد أحمد طور سيناء بنسبة 97.23%والخامس فاطمة محمد حسن سيد أحمد طور سيناء بنسبة 92.92%.

وفى القسم الأدبى حصلت الطالبة منى مصطفى التهامى حسين على المركز الأول بنسبة 91.90% والثانى إسراء محمد فتحى محمود بنسبة 91.23% والثالث غادة محمد فتحى محمود 90.63% والرابع مريم عبدالعظيم محمد حسين معهد دهب بنسبة 90.48% والمركز الخامس سارة ناصر محمد حسين رأس سدر بنسبة 90%.

وأكد حبيب، أنه سيتم غدا الإثنين تكريم الخمسة الأوائل للعلمى والخمسة الأوائل بالأدبى، وذلك فى الاحتفال الذى يقيمه محافظ جنوب سيناء مساء غدا فى حفل كبير يتم فيه تكريم أوائل الثانوية العامة وأوائل الثانوية الأزهرية.