video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية فى جنوب سيناء

الأحد، 15 يوليه 2018 06:37 م
ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية فى جنوب سيناء امتحانات القانوية الازهرية - ارشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الأزهرى بجنوب سيناء، أسماء الخمسة الأوائل على محافظة جنوب سيناء للتعليم الأزهرى شعبتى العلمى والأدبى.

وقال الشيح جمال حبيب محمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، إن الفائزة بالمركز الأول فى الثانوية الأزهرية القسم العلمى أمنية جمال حسان بطور سيناء، وحصلت على 99.4% والثانى محمد طلعت مصطفى السعيد رأس سدر بنسبة 98.15%والثالث محمود أحمد رسلان عبدالحميد الطور بنسبة 97.45%والرابع عمرو أحمد محمد أحمد طور سيناء بنسبة 97.23%والخامس فاطمة محمد حسن سيد أحمد طور سيناء بنسبة 92.92%.

وفى القسم الأدبى حصلت الطالبة منى مصطفى التهامى حسين على المركز الأول بنسبة 91.90% والثانى إسراء محمد فتحى محمود بنسبة 91.23% والثالث غادة محمد فتحى محمود 90.63% والرابع مريم عبدالعظيم محمد حسين معهد دهب بنسبة 90.48% والمركز الخامس سارة ناصر محمد حسين رأس سدر بنسبة 90%.

وأكد حبيب، أنه سيتم غدا الإثنين تكريم الخمسة الأوائل للعلمى والخمسة الأوائل بالأدبى، وذلك فى الاحتفال الذى يقيمه محافظ جنوب سيناء مساء غدا فى حفل كبير يتم فيه تكريم أوائل الثانوية العامة وأوائل الثانوية الأزهرية.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول و سفر 38 ألف راكب خلال شهر يونيه الماضى بموانى البحر الأحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

المعاهد الازهريه




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة