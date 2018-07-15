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نجاة أم من الموت عقب تعدى نجلها عليها بالضرب لرفضها شراءه للمخدرات

الأحد، 15 يوليه 2018 01:33 ص
نجاة أم من الموت عقب تعدى نجلها عليها بالضرب لرفضها شراءه للمخدرات متهم - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نجت عجوز من محاولة قتلها على يد نجلها المدمن بدائرة قسم ثانٍ كفر الشيخ، بعد تعديه عليها بألة حادة وإصابتها بإصابات خطيرة في أماكن متفرقة من  جسدها، بعد رفضها اعطاءه مبالغ ماليه لشراء المخدرات، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام فى حالة سيئة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
 
تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثانٍ كفر الشيخ، من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول "جمالات.م.م.ح" 70 سنة، ومقيمة منشية ناصر ،دائرة القسم،مصابة بإشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ،وإشتباه مابعد الإرتجاج،وجروح متفرقة بالوجه والجانب الأيسر والذراع الأيسر،وحالتها العامة سيئة.
 
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية،ضم الرائد ضياء راشد، رئيس مباحث قسم ثانٍ كفر الشيخ، ومعاونية لكشف ملابسات الواقعة ،وبالإنتقال والفحص وسؤال المصابة،إتهمت نجلها " محمد.ر.ع.ا" وشهرته "الدكش"،32 سنة،عامل،ومقيم بذات العنوان،بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث إصابتها المشار إليها، لرفضها أكثر من مرة اعطاءه أي مبلغ مالي لشراء المخدرات.
 
وتوصلت التحريات إلي صحة أقوال المصابة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته انهار واعترف بارتكاب الواقعة وأقر أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلاميه بينه وبين والدته بعد رفضها إعطاءه أي مبلغ مالي لشراء المخدرات، فقام بالتعدي عليها بالضرب بألة حادة في انحاء متفرقة من جسدها،أسفرت عن إصابتها بالإصابات المشار إليها.
 
 وتحرر المحضر رقم 4625 جنح قسم ثانٍ كفر الشيخ لسنة 2018،وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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