موجز الساعة 1.. القبض على المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية فى الشارع

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها ضبط المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية، واستجابة البرلمان لمطالب نقابة الصحفيين بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، واعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

عبد العال يحذر أسامة شرشر من كثرة مخالفاته.. وهيكل: كفاك تشهيرا باللجنة

حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب أسامة شرشر من كثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم لمناقشة قانون الصحافة والإعلام.

البرلمان يستجيب لنقابة الصحفيين ويلغى الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين وعدل المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من لدستور كالأتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".

صور.. تفاصيل حادث أطفال المريوطية.. التحريات: الضحايا لقوا حتفهم فى حريق.. والأم تعترف: كل طفل من أب عرفى مختلف.. وصديقتها: وضعناهم فى أكياس قمامة وتخلصنا منهم.. والشرطة تضبط المتهمتين وتحيلهما للتحقيق

كشفت الأجهزة الأمنية، التفاصيل الكاملة، لملابسات غموض واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية، ونجاح رجال الشرطة فى تحديد مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتى بلغت نسبتها 63.81%، ونتيجة غزة بفلسطين 69%.

وزارة الرياضة تشكل لجنة لفحص بعض الأعمال المالية والإدارية للهيئات الشبابية

فى إطار موافقة أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على بدء اللجان المشكلة لفحص بعض الأعمال المالية والإدارية والقانونية للهيئات الرياضية والشبابية، وأثناء متابعة اللجنة لأعمال الهيئات الواقعة فى نطاق محافظة بنى سويف، قامت اللجنة بالمرور على نادى الأسيوطى سبورت لمتابعة وفحص أعمال النادى.

خالد صلاح يكتب: نظرة أخرى على الدستور المصرى

أعرف يقينا ما يسببه أى حديث عن الدستور من جدل وارتباك وشائعات، وأعرف أيضا أن كثيرا من الخبراء الدستوريين لديهم ملاحظات بالغة الأهمية على الدستور المصرى الحالى، لكنهم يخشون إساءة تفسير ملاحظاتهم، أو اتهامهم بأنهم يمهدون الطريق لتعديل محدد ووحيد لصالح مدد الرئاسة أو لصالح عدد مرات خوض الانتخابات الرئاسية، لكن الخوف من الصخب والشائعات لا ينبغى أن يمنعنا من النظر بدقة فى الدستور الحالى وطرح المواد التى تحتاج إلى تعديل للحوار العام، ودراسة أثر التناقضات فى بعض المواد، أو الغموض فى مواد أخرى، أو الأعباء التى تفرضها مواد أخرى على الدولة، فرضها المشرع الدستورى دون اعتبار للظروف الاقتصادية أو تحديات عجز الموازنة.

مع اقتراب مشروع الضبعة.. هل تدخل التكنولوجيا النووية بيوت المصريين؟.. خبراء طاقة روس: التدفئة المركزية وتحلية المياه يمكن تنفيذها بتكاليف بسيطة.. ويؤكدون: تزويد المنازل بمواسير خاصة ضرورة لنجاح التجربة

بتحركات دءوبة تستكمل الدولة المصرية مسيرة التنمية والبناء، لمواكبة التطورات التكنولوجية فى شتى المجالات ومن بينها الطاقة التى كانت قبل سنوات أحد أبرز المشكلات التى تؤرق الحكومات التى تعاقبت على إدارة الدولة منذ عقود، وقوضت بطبيعة الحال قدرات مصر الصناعية وحالت دون النهوض بالاقتصاد.

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل

علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حضور النواب بالجلسة العامة المنعقدة الآن قائلا: "الحضور مش على النحو المطلوب، هناك بعض مشروعات قوانين هامة مطلوب من المجلس إنجازها، قبل فض دور الانعقاد، بالإضافة لبرنامج الحكومة الذى لم يناقش بعد".

اليوم.. سياحة البرلمان تجتمع لمناقشة ملف إحياء مسار العائلة المقدسة

تعقد لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت، فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، اجتماعا هاما لها لمتابعة ملف إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر وتحويله إلى برنامج سياحى متكامل باعتباره منتج سياحى متفرد ينافس بقوة على المستوى العالمى.

فيديو وصور.. كيف طبقت الداخلية شعار"الشرطة فى خدمة الشعب"على أرض الواقع؟.. حاربت الغلاء ووفرت الغذاء للبسطاء..عالجت الفقراء وساعدت كبار السن بالمواقع الشرطية الخدمية.. ورسخت قيم احترام المواطن داخل أقسام الشرطة

"الشرطة فى خدمة الشعب".. شعار طبقته وزارة الداخلية على أرض الواقع، حيث حرصت على مد يد العون للبسطاء والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، فى ظل تأكيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المستمر على أن رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن احترام قيم حقوق الإنسان.

شعبة الدواجن تنفى انتشار البيض الصينى.. تؤكد: إنتاجنا 12 مليار ويكفى للتصدير

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إنه لا صحة لما يتردد عن وجود بيض صينى فى الأسواق المصرية، مؤكدًا على أن مصر لا تستورد البيض من الخارج ولدينا اكتفاء ذاتى بل إنتاج يكفى السوق المحلى ويمكن تصديره.

هكذا انقلب أردوغان على الديمقراطية وأصبح ديكتاتورا.. تعديلات الدستور تمنحه البقاء فى السلطة حتى 2028.. فرض الطوارئ حق له حال اندلاع ثورات ضده.. والخلاص من خصومه عقب تحركات الجيش بـ2016 مهد لـ"النظام الرئاسى"

منذ أن أعتلى حكم تركيا فى 2003، كان التحول لنظام "حكم رئاسى" الحلم الأكبر الذى يراود رجب طيب أردوغان، من أجل الانفراد بالحكم والتربع على عرش السلطة إلى الأبد، دون أى معارضة أو منافسين.

اليوم السابع يسأل أوائل الثانوية العامة السابقين عن الحياة الجامعية فأجابوا: الكلية مش مذاكرة وبس لكن تطوير الشخصية أهم.. ادرسوا فرص المنح وتجنبوا فخ "استخسار المجموع".. اختاروا الكلية بوعى كى لا يصدمكم الواقع

"أوائل الثانوية العامة فين دلوقتى؟" سؤال يتكرر كل عام عند ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة، لا سيما مع تسليط الأضواء على الأوائل الجدد وتصريحاتهم حول خططهم لمستقبلهم الدراسى. يشوب السؤال بعض الفضول حول ما تعلمه هؤلاء الطلاب المتميزون من سنوات الدراسة الجامعية، والنصائح التى يودوا لو ينقلونها للأجيال التالية وكانوا يتمنون لو عرفوها مبكرًا.

فيديو.. ونش يسير عكس الاتجاه يعرض حياة المواطنين للخطر أعلى محور 26 يوليو

تسبب ونش أثناء تخطى الجزيرة الوسطى والسير عكس الاتجاه لمحور 26 يوليو، فى تعريض حياة المواطنين للخطر وتوقف حركة المرور للقادم من ميدان لبنان اتجاه 6 أكتوبر والعكس وأدى إلى ظهور كثافات مرورية.

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" تعديل أسعار البيع لبعض منتجاتها من السجائر التى شهدت ارتفاعا يوم 12 يوليو الجارى.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة تصل إلى 39 نهاية الأسبوع

توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة، بدءًا من الغد، بمعدل درجة يوميًا، لتصل فى نهاية الأسبوع إلى ذروتها وتسجل 39 درجة.

العالم يترقب الملك الجديد على أرض القياصرة.. فرنسا تواجه كرواتيا فى نهائى المونديال.. كتيبة مودريتش تبحث عن الثأر والتتويج الأول..الديوك تسعى لكسر عقدة النهائيات وحصد اللقب الثانى.. والإرهاق صداع فى رأس زلاتكو

يسعى منتخبا فرنسا وكرواتيا لكتابة تاريخ جديد عندما يلتقيا فى الخامسة مساء اليوم على ملعب "لوجنيكى" فى العاصمة الروسية "موسكو"، فى نهائي كأس العالم 2018، فى مباراة يديريها طاقم تحكيم أرجنتينى بقيادة نيستور بيتانا، مع مساعديه هيرنان مايدانا وخوان بابلو بيلاتى.

تقارير: إقالة سامباولى من تدريب منتخب الأرجنتين

ذكرت قناة (تى واى سي) الأرجنتينية أن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم، قرر إقالة خورخى سامباولى المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين.