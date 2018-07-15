مصرع عامل فى حادث على كوبرى شربين بالدقهلية

لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم تروسيكل ببلدورات أعلى كوبرى شربين بمحافظة الدقهلية جراء انفجار الإطار.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى شربين العلوى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو هانى غ.41 سنة عامل، ومقيم قرية " الدبوسى " دائرة المركز التروسيكل خاصته باتجاه المنصورة نتيجة لانفجار الإطار الأمامى اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه واصطدامه ببلدور الطريق وانقلابه على جانب الطريق.

نجم عن ذلك إصابة قائد التروسيكل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ووفاة مرافقه منتصر ع 45 سنة عامل، ومقيم بذات القرية وتم نقل المصاب وجثمان المتوفى إلى مستشفى شربين العام، وتلقى المصاب العلاج اللازم وتصرح له بالخروج

بسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفى أيد مضمون الفحص، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك، وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالصدر والبطن ولا توجد شبهة جنائية تم التحفظ على التروسيكل على ذمة تصرفات النيابة.